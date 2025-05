"L'Isola dei Famosi", Omar Fantini e Samuele Bragelli sono i leader della prima puntata

A "L'Isola dei Famosi" è già tempo di prove leader e ad avere la meglio durante la prima puntata sono Omar Fantini e Samuele Bragelli.

Come annunciato da Veronica Gentili, i naufraghi sono stati suddivisi fin dal principio in due gruppi ed entrambi sono stati chiamati alle rispettive prove per decretare i primi verdetti della nuova edizione del reality.



Nel gruppo dei Senatori ad avere la meglio in un percorso particolarmente arduo è Omar Fantini, il quale è chiamato ad attivare una catena che porta all'esclusione di Mirko Frezza e Loredana Cannata. Questi ultimi devono dunque abbandonare il proprio gruppo per spostarsi su un'isola particolarmente inospitale, denominata Montecristo.