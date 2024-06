La prima prova, intitolata, "Appesi a un filo" vedeva gareggiare Matilde, Samuel, Alvina, Aras, Artur ed Edoardo Franco (Stoppa invece aveva già conquistato il pass per la finale nella scorsa puntata): a diventare il secondo finalista di questa edizione è Artur Dainese. Stoppa, da Leader in carica, ha il compito di formare le due altre due coppie di sfidanti. La prima, quella dell'Orologio Honduregno, è composta da Alvina e Matilde. Ad avere la meglio è Alvina: è lei la terza finalista di questa edizione, con Matilde che contesta la decisione del leader. A suo dire, sarebbe stata migliore un'altra sfida per due donne. Per Samuel e Aras è giunto il momento di sfidarsi nella prova "Acqua alla gola". L'attore di "Terra Amara" è quello che resiste di più e si porta in finale. Sulla Playa, a competere per il podio finale ci sono ancora sette concorrenti. Non tutti, però, avranno la possibilità di accedere all'ultima puntata dell'Isola. Dopo un televoto flash, a decidere l'ultimo finalista è il pubblico: che tra Matilde Brandi, Samuel Peron ed Edoardo Franco, sceglie proprio quest'ultimo. Per Matilde e Samuel c'è un'ultima sfida da affrontare: chi la supera diventerà il "finalista segreto", chi la perde torna in Italia.