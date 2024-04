Francesco Benigno escluso da "L'Isola dei Famosi", Vladimir Luxuria: "Si può discutere ma non si può trascendere"

"Il motivo di questa eliminazione è legato ad alcuni comportamenti di Benigno - ha esordito la conduttrice durante la quarta puntata della trasmissione, in onda giovedì 18 aprile in prima serata su Canale 5 - Comportamenti ritenuti dalla produzione del programma lesivi del regolamento che ogni naufrago firma prima di partire".

Quindi Vladimir Luxuria ha proseguito: "Un episodio in particolare, ha reso necessario il suo comportamento. Un comportamento non accettabile e che rendeva impossibile la sua permanenza sulla Playa". La conduttrice ha spiegato la decisione di non mostrare le immagini di quanto accaduto proprio per non dare visibilità a episodi di condotta non tollerabile.

Terminato il comunicato, Vladimir Luxuria precisa: "Io questa scena l'ho vista. Sull'isola si litiga, si può discutere, ma non si può trascendere. E penso che il fatto di non mostrare queste scene, per niente esemplari, sia un segnale di rispetto per voi da casa, ma forse anche lo stesso Francesco Benigno dovrebbe ringraziarci per non averle mostrate".

L'esclusione dell'attore era stata comunicata dalla produzione mercoledì 17 aprile, "a seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento".