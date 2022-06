"Isola dei famosi 2022", Marco Cucolo deve abbandonare per motivi di salute

Marco Cucolo infatti è costretto ad abbandonare il gioco per questioni mediche. Dopo tre mesi di lotta alla sopravvivenza e un percorso affrontato con forza e tenacia, in cui Marco si è messo in luce conquistando consensi, deve gettare la spugna a un passo dal traguardo finale: le sue condizioni di salute non gli permettono di restare sull'isola e dovrà rientrare in Italia.

Nelle scorse ore sia lui che Edoardo Tavassi erano stati portati in infermeria per accertamenti. Ma mentre per Edoardo i problemi si sono presto risolti, quelli di Marco sono apparsi più seri, abbastanza almeno da non poter proseguire il gioco.

Lunedì in puntata era stata eliminata la sua compagna Lory Del Santo e i due non si erano lasciati benissimo. Di fronte agli attacchi a Lory da parte degli altri naufraghi, Cucolo infatti era rimasto in una posizione quasi neutrale. "Io sono dalla parte della verità, a volte è dalla parte di Lory che secondo me, in alcuni casi, viene troppo presa di mira su cose su cui si potrebbe evitare - aveva detto -, ma anche lei a volte sbaglia nei confronti degli altri naufraghi!". Una dichiarazione che aveva mandato su tutte le furie la Del Santo che al momento di andare via lo aveva salutato a malapena.