Insulti a Falcone e Borsellino durante lo show di Lucci, la Rai avvia un'inchiesta

"La Rai ritiene indegne le parole su Giovanni Falcone e Paolo Borsellino pronunciate da due ospiti della puntata di Realiti, andata in onda su Rai2 in diretta". E' quanto si legge in una nota, che annuncia anche di aver "avviato un'istruttoria per ricostruire tutti i passaggi della vicenda". Durante la puntata dello show di Enrico Lucci un ospite ha osannato il proprio parente mafioso al 41 bis e detto frasi offensive su Falcone e Borsellino.