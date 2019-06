Insulti a Falcone e Borsellino durante lo show di Lucci, la Rai avvia un'inchiesta | Salini si scusa: "Episodio inaccettabile"

"La Rai ritiene indegne le parole su Giovanni Falcone e Paolo Borsellin o pronunciate da due ospiti della puntata di Realiti, andata in onda su Rai2 in diretta". E' quanto si legge in una nota, che annuncia anche di aver "avviato un'istruttoria per ricostruire tutti i passaggi della vicenda". Durante la puntata dello show di Enrico Lucci un ospite ha osannato il proprio parente mafioso al 41 bis e detto frasi offensive su Falcone e Borsellino.

Salini si scusa: "A 'Realiti' episodio inaccettabile" - "Quello che è avvenuto è inaccettabile e non può e non deve accadere". E' quanto afferma in una nota l'a.d. Rai Fabrizio Salini. "Abbiamo il dovere di essere garanti della legalità - dice Salini -. In questo caso non lo siamo stati, chiediamo scusa ai parenti di Falcone e Borsellino, ai familiari di tutte le vittime della mafia e ai telespettatori".



Barachini: "Condanna insufficiente, più controllo" - "La condanna da parte della Rai rispetto a quanto accaduto nel corso della puntata del programma 'Realiti' e l'avvio di un'istruttoria interna per accertarne le responsabilità sono misure doverose, ma non sufficienti. La grave offesa arrecata alla memoria di due esempi luminosi della lotta alla mafia si configura come un evidente omesso controllo da parte della governance del servizio pubblico, alla quale richiedo formalmente un controllo più rigoroso dei contenuti e degli ospiti delle trasmissioni". E' quanto scrive il presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Alberto Barachini.