Ilona Staller: "Sono single, cerco un uomo che mi porti rispetto"

Ilona ricorda anche quando lo stesso Koons le portò via il bambino per cinque mesi: "Dopo la nascita di Ludwig, sono tornata in Italia con mio figlio. Lui ci ha raggiunto e poi è riuscito a portarmelo via e a tornare negli Stati Uniti. Per i giudici americani non potevo essere una buona madre, ero vista malissimo per la mia professione. Dopo cinque mesi molto dolorosi sono riuscita a vincere la causa per l’affidamento". E prosegue: "È stato un periodo terrificante, ho sofferto di anoressia e bulimia, le persone non mi riconoscevano, ma ho reagito per mio figlio. Il mio ex marito, nonostante le moltissime cause non mi riconosce neanche un euro di mantenimento, anche se dovrebbe".

Infine, a Silvia Toffanin che le chiede se abbia un nuovo compagno, la Staller, che ha appena festeggiato i 70 anni, risponde: "Sono single. Sto cercando un uomo leale e soprattutto che mi rispetti".

