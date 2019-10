Il racconto choc di Youma: "Io perseguitata da uno stalker"

Perseguitata per due anni da uno stalker 50enne. E' finito, fortunatamente, l'incubo di Youma Diakite, la modella maliana che a "Domenica Live" ha raccontato il suo inferno. "Mi scriveva attraverso i social tutto il giorno" sottolinea davanti a Barbara D'Urso che, in studio, ha mostrato alcuni messaggi dell'uomo, escludendo quelli prettamenti sessuali pur inviati dall'uomo alla modella. Una persecuzione che dal Web è poi diventata fisica: "Stavo uscendo di casa e una persona mi ha portato una busta, era lui che si fingeva postino". "Youma ma non mi riconosci?" la risposta dell'uomo cui la modella ha subito intimato di non rifare un gesto simile, pena una denuncia. Ora lo stalker ha il divieto di avvicinamento alla modella. "Non ha mai fatto minacce, ma ce l'ha con il mio compagno e

ho temuto che potesse essere violento" ha raccontato Youma. Per la top model un piccolo regalo in studio: un messaggio della sorella che ha fatto commuovere la maliana.