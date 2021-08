Il "colpo di testa" di Michelle Hunziker: boom di like per il suo nuovo taglio sbarazzino

Michelle ci dà un taglio... netto Instagram 1 di 31 Instagram 2 di 31 Instagram 3 di 31 Instagram 4 di 31 Instagram 5 di 31 Instagram 6 di 31 Instagram 7 di 31 instagram 8 di 31 Instagram 9 di 31 instagram 10 di 31 Instagram 11 di 31 ansa 12 di 31 ansa 13 di 31 Instagram 14 di 31 Instagram 15 di 31 Instagram 16 di 31 ansa 17 di 31 ansa 18 di 31 instagram 19 di 31 ansa 20 di 31 ansa 21 di 31 -olycom 22 di 31 ansa 23 di 31 instagram 24 di 31 ansa 25 di 31 ansa 26 di 31 instagram 27 di 31 agenzia 28 di 31 ansa 29 di 31 instagram 30 di 31 agenzia 31 di 31 leggi dopo slideshow ingrandisci

Michelle Hunziker dà un taglio netto al passato e ai suoi lunghi capelli biondi. "Le grandi rivoluzioni si fanno in silenzio" scrive la showgirl postando alcuni scatti in cui mostra il suo nuovo look. Dopo le vacanze la conduttrice, che tornerà presto dietro al bancone di "Striscia la notizia", ha insomma deciso per un vero e proprio colpo di testa, che i follower hanno dimostrato di apprezzare moltissimo con una valanga di like.