Ida restituisce l'anello di fidanzamento a Riccardo

Con una lettera fatta leggere in studio, Ida ha restituito, a "Uomini e Donne", l'anello di fidanzamento al suo ex compagno Riccardo. I due si sono conosciuti all'interno del programma, hanno vissuto la loro relazione lontano dalle telecamere, ma poi si sono lasciati. Da circa un mese Riccardo è ritornato nel programma di Canale 5 alla ricerca di un nuovo amore. Ma proprio durante l'ultima messa in onda della trasmissione, la sua ex compagna ha deciso di fargli recapitare l'anello di fidanzamento, senza però presentarsi in studio.

"È ridicola", ha esclamato Tina Cippollari commentando il gesto della dama: "La loro storia è finita da mesi, starà ancora pensando a Riccardo?", ha provocato l'opinionista. "Ho fatto enormi sacrifici per acquistare questo anello - ha invece replicato il diretto interessato - Ida non ha mai apprezzato nessuno dei mie gesti e oggi sarebbe stata opportuna la sua presenza qui in studio per parlarne da vicino", ha concluso Riccardo.