I migliori momenti di "Non è la Rai" commentati da Tommaso Zorzi

Il 30 giugno del 1995 è andata in onda, su Italia 1, l'ultima puntata di "Non è la Rai". Il programma, ideato da Gianni Boncompagni, diventato un fenomeno di costume degli anni Novanta. Per l'occasione l'influencer Tommaso Zorzi ha rivisto proprio la puntata conclusiva della stagione condotta da una giovanissima Ambra Angiolini e trasmessa esattamente 25 anni fa.

Dalle lacrime delle ragazze emozionate per la fine della loro trasmissione, fino alla sfilata conclusiva. Tommaso Zorzi ha commentato proprio tutto. "Quando andava in onda questo programma, io ero appena nato", dichiara infine l'influencer.

Su Mediaset Play la puntata intera