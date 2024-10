"Grande Fratello", l'incontro a sorpresa tra Yulia e il fidanzato Simone: "I miei sentimenti sono cambiati"| E lui: "Levati l'anello"

Yulia, rimasta da sola nel salone della Casa, è stupita di veder entrare all'improvviso il suo fidanzato. Tra i due comincia subito un confronto che appare pacato ma diretto: "Hai qualcosa da dirmi- esordisce Simone -. A me le cose piacciono dette in faccia". "I miei sentimenti per te sono cambiati.- risponde Yulia -. Qui la percezione delle cose è diversa". E aggiunge: "Mi conosci e sai come sono fatta, avrei voluto chiarire le cose fuori. Si vive a mille questa esperienza, non è semplice per me". L'atteggiamento del fidanzato appare educato, ma la sua richiesta è netta: "Levati l'anello che per me ha un significato immenso.Goditi la Casa, viviti la Casa e sii libera. Un giorno uscirai, io sono a posto e non dipende da me". La concorrente, di fronte a questa richiesta, si rivolge al conduttore Alfonso Signorini: "Mi prendo tutte le responsabilità e le conseguenze. So che per lui è importante questo anello".