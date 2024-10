"Grande Fratello", Lorenzo Spolverato riceve la visita di sua mamma Cristina: "Sei fantastico, ma non essere permaloso"

Cristina è venuta a trovare suo figlio Lorenzo per rivederlo, ma anche per dargli qualche consiglio: "Sei fantastico, ma non essere troppo permaloso. Quando ti fanno delle critiche, conta almeno fino a 10 prima di rispondere". Il ragazzo, terminato il tempo del freeze che gli impediva di muoversi, abbraccia e stringe forte la madre. E Cristina prosegue: "Sei proprio uguale a me. Stiamo tutti bene, ti salutano tutti e tutti tifano per te". Lorenzo a quel punto le dice con affetto: "Sei bellissima. Prenditi cura di te perché te lo meriti". A intervenire è poi il conduttore Alfonso Signorini che chiede alla donna se, secondo lei, suo figlio sia più attratto da Shaila o da Helena. Cristina non ha dubbi: "Secondo me gli piace di più Shaila. È il suo tipo e poi è affascinato dalle ballerine".