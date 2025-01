"Grande Fratello", Jessica Morlacchi fa pace con Helena Prestes: "Sono arrabbiata con Luca, non con lei"

Poste l'una di fronte all'altra, nello studio Jessica Morlacchi ed Helena Prestes cominciano a guardare alcune clip che riassumono i momenti principali del loro rapporto. Tra bugie e provocazioni, sono pochi i momenti di serenità che hanno vissuto assieme all'interno della Casa più spiata d'Italia. "Credo che tu abbia fatto uscire la parte peggiore di me e ogni volta che rivedo queste clip devo chiedere scusa a me stessa", esordisce la cantante. "Io? Magari l'ho affrontata, ho trovato il tuo punto debole e ho deciso di mettere un po' di pepe. Io non abbasso la testa nel dire che tu continui a fare questa cosa con Luca. Lui ha un fidanzato, tu devi rispettare i confini delle cose. È un'amicizia", spiega la modella. E aggiunge. "Sei stata xenofoba, contro la mia natura. Io ho fatto un gesto e ho chiesto scusa, tu non hai chiesto scusa per tanti gesti che hai fatto. Dovrai rispondere delle tue azioni con le persone che ti volevano bene, sei diventata una persona diversa". "Pure tu eri una persona stupenda, poi anche tu sei cambiata", replica Jessica. E aggiunge: "Io ed Helena siamo esattamente così: c'è dialogo e c'è scontro, ma fra un quarto d'ora è capace che scherziamo e ridiamo". A questo punto intervengono le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici che invitano le due ragazze a fare pace. Jessica ed Helena si stringono la mano e si abbracciano. Sarà una pace definitiva?