Al "Grande Fratello" Shaila e Javier si mettono a nudo, lei: "Tu mi piaci"

Dopo quegli abbracci, Shaila si rifugia dalle amiche, da Ilaria e Yulia, che come sempre accolgono i suoi timori così come la sua felicità. La ballerina è in un misto di entrambi, ma deve dare un nome alle emozioni che sta provando, deve esternare alle sue amiche ciò che vive, affinché anche per lei sia reale: "Sento dentro di me il cambiamento, per questo non mollo, perché io so che scapperei adesso". Ilaria non può dirsi più felice, mentre Yulia si rotola sul letto. "Quando mi sento così, capisco che devo restare" afferma la ragazza con un enorme sorriso, che stenta a credere che sia lei a pronunciare queste confidenze. "Oggi, lui ti ha rassicurato e tu di questo hai bisogno" osserva Ilaria, che guarda alle premure di lui, alle carezze di lei, alla paura di lei, ai timori di lui. Secondo la concorrente, ogni cosa sta procedendo come deve, è così che deve crescere un rapporto, con calma. "Alle volte, penso di non meritarlo" confessa Shaila, ma Yulia le dice di non pensarci, di concentrarsi su queste belle sensazioni e poi, insieme a Ilaria, afferma che se non dovesse accadere nulla, o se dovesse finire male, almeno ci avranno provato, avranno vissuto qualcosa. "Mi ha detto che gli faccio battere forte il cuore" dice la ballerina e in quel sorriso le amiche si sciolgono.