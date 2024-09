Al "Grande Fratello" colpo di scena nel triangolo Shaila-Lorenzo-Helena

Solo qualche ora dopo essersi dichiarato a Shaila, infatti, è tornato da lei in veste di amico per chiedere consiglio su come comportarsi con Helena. Vorrebbe sapere se la brasiliana prova un interesse nei suoi confronti e per questo chiede alla ballerina di andare a sondare il terreno. Una richiesta un po' inaspettata che potrebbe celare una strategia: far ingelosire Shaila e spingerla a buttarsi con lui. Oppure Il 27enne è davvero interessato alla modella e crede che Shaila possa mettere una buona parola per lui. Lorenzo mette subito in chiaro che, se dovesse avere una relazione con la modella, il suo rapporto con Shaila si raffredderebbe. La ballerina non è d'accordo e ribatte che non sarebbe per nulla gelosa. Dall'altra parte Helena sta valutando attentamente la situazione per non rischiare di pestare i piedi alla ballerina. Il pericolo che qualcuno ci rimanga male in questo triangolo è alto, adesso bisogna capire chi tra loro tre rimarrà con il cerino in mano.