Nell'ultima puntata della dicionnovesima edizione del "Gran Hermano" Maica Benedicto è stata fatta uscire dalla casa dal conduttore Ion Aramendi, facendole credere di essere stata squalificata. In realtà alla concorrente, arrivata in studio, è stata consegnata una lettera: "Buonasera Maica, sono il Grande Fratello italiano, ti invito a trascorrere qualche giorno a casa mia in Italia, ti aspettiamo domani. Benvenuta nella meravigliosa Italia". Uno scambio tra concorrenti dei due reality cugini era già avvenuto nel 202 quando Massimo Scattarella e Carmela Gualtieri del Gf 10 si erano trasferiti a Madrid, con Gerardo Prager e Saray Pereira che erano arrivati nella Casa di Roma dal "Gran Hermano 11".





Chi è Maica Benedicto Maica Benedicto è nata a Cartagena (Murcia), e ha 25 anni. Parla italiano, che ha imparato quando si era trasferita a Milano per alcuni mesi mentre faceva la modella. E' stata Miss Turismo Spagna 2022 e si è detta entusiasta della possibilità di sbarcare al Grande Fratello italiano: “Voglio ringraziare chi mi ha scelta per aver reso possibile il mio ingresso al Grande Fratello, l’intero team dietro questa grande macchina, ma soprattutto ringrazio il pubblico, perché i telespettatori sono il motore di tutto ed è grazie a loro se questa trasmissione va avanti”.