Lorenzo ha confessato di essere infastidito dal modo in cui è stato trattato da Shaila: "Ha descritto un uomo che non sono io. Nel momento in cui lei mi interessava mi ha dipinto diverso da quello che sono realmente". Amanda, però, ha ammesso di capire l'atteggiamento dell'ex velina: "Non è tra le mie migliori amiche qui dentro, quindi non voglio difenderla. Per amore di verità il suo ragionamento lo capisco". E ha aggiunto: "A te non piace sentirti dire vigliacco, ma un po' di paura l'hai avuta". Lorenzo ha poi commentato il rapporto di Shaila e Javier, tra i due sarebbe anche scattato un bacio: "E adesso c'è tutto questo contatto fisico con Javier. Si sono aperti e sbloccati entrambi tanto da dormire assieme". Immediata la replica di Amanda: "Però Javier si è comportato in maniera perfetta".