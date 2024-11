"Grande Fratello", Shaila e Lorenzo sempre più isolati nella Casa

Nella casa del "Grande Fratello" il rapporto tra Lorenzo e Shaila è sempre più fonte di tensione. Si sono creati schieramenti piuttosto ben definiti ma soprattutto la coppia è sempre più spesso isolata dal resto del gruppo. Tommaso, Yulia e Amanda esprimono il loro dispiacere nel percepire Lorenzo e Shaila distanti. "Potrebbero partecipare un minimo, anche solo per fare due chiacchiere" dice Yulia quando Lorenzo entra nella sala Beauty dove i tre stavano discutendo. È l'occasione giusta per esprimere al ragazzo le proprie sensazioni. Dal canto suo, esclama Yulia, che vorrebbe condividere con loro piccoli momenti di leggerezza e divertimento. "Ho bisogno del vostro aiuto - spiega lui invitando le persone che gli vogliono bene a esprimere maggiore empatia nei suoi confronti -. Oggi non ce la facevo, è difficile. Voglio recuperare i rapporti che ho costruito qui". Amanda e Yulia lo abbracciano e lo confortano: "È bello che tu e Shaila stiate insieme, ma isolarsi in un momento di tensione non vi aiuta". Lorenzo apprezza e prometta di fare di tutto per riavvicinarsi.