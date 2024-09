Grande Fratello, Jessica è interessata a Javier?

Ventiquattr'ore non sono molte per conoscersi, ma per Jessica sono state sufficienti a scrutare ogni angolo della Casa e tutti gli ospiti che la vivranno. Uno, in particolare, sembra aver attirato la sua attenzione e questo dettaglio non sembra essere sfuggito a Lorenzo. Dopo la confessione della cantante, Lorenzo le chiede: "Cosa vuoi dire che lui è troppo per te?". "Non mi guarderà mai" risponde subito lei. "Se pensi questo, se dovesse presentarsi un'occasione tu credi che non possa esserci nulla e la fai scappare" replica Lorenzo ed esorta la donna a parlare con Javier, a conoscerlo.