Gli scambi tra Italia e Spagna sparigliano le carte, con la partenza di Shaila e Lorenzo verso Madrid e l'arrivo della concorrente spagnola a Roma fa già discutere. Tanto che sui profili social ufficiali del reality spagnolo si legge: "A Maica piace un concorrente dell’edizione italiana del Grande Fratello. Tra poco in diretta con Gran Hermano la gieffina farà il nome di questo ragazzo e rivelerà i retroscena di questo avvicinamento. Vedrete anche le immagini dei due insieme nelle ultime 24 ore". E puntuale arriva la versione di Maica: "Tommaso mi piace. Lui è stato un bravo compagno oggi, non mi capisce in alcune cose, ma sono stata bene. Tommaso si è baciato con Maria… Maria Vanessa? (Mariavittoria, ndr) però mi ha detto che lei non gli piace davvero. Sì, mi ha detto che lei è troppo grande, ha 31 anni e poi non si incastra bene con lui... Quindi non gli piace davvero".