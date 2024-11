Clayton non è molto amato dagli altri inquilini: sono infatti stanchi delle sue abitudini alimentari e del suo stile di vita, che si discosta notevolmente da quello del resto dei concorrenti. Molti lamentano la mancanza di comunicazione e, ancor di più, di ascolto. Javier, in particolare, ha spesso sottolineato la scarsa umiltà di Clayton. "Ha recitato in Beautiful, ma io non ho mai vantato di aver giocato in serie A per cinque anni. Sono l'unico atleta in Casa, ma rimango con i piedi per terra", aveva affermato il pallavolista.