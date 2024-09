"Grande Fratello" 2024 apre la porta rossa a nuovi concorrenti

In questa seconda puntata entra nella casa Amanda Lecciso e a supportarla c'è la "sorellona" Loredana. I concorrenti sono entrati solo da pochi giorni, ma hanno già regalato tanti sorrisi tra pulizie, sedute di fitness e sensuali tuca-tuca. A spiccare è stata soprattutto Jessica Morlacchi e le sue reazioni sopra le righe, specie quando si trova vicino a Javier. Il consiglio di Beatrice Luzzi e di lasciarsi andare, senza pensare troppo e affidandosi alle sensazioni di pancia. Per lei, e per tutte le donne, è in arrivo un altro uomo latino e molto passionale: il cattivo de "Il Segreto" Iago Garcìa. Ad accoglierlo ci sono Ila e Shaila, che gli mostrano la Casa e gli fanno conoscere gli altri concorrenti.