"Grande Fratello", le nomination del 9 novembre

La 18esima puntata del "Grande Fratello" si conclude con tre concorrenti in nomination. Jill Cooper, Ciro Petrone e Giuseppe Garibaldi finiscono al televoto rischiando l'eliminazione definitiva dal reality. Ciro Petrone ha perso al televoto della puntata precedente, di conseguenza è stato il primo a finire in nomination per l’eliminazione. Dopo di lui si sono aggiunti gli altri due concorrenti a seguito delle nomination sia palesi che segrete.

La puntata del 9 novembre è stata ricca di emozioni e confronti. Fiordaliso ha ricevuto la sorpresa della sorella e dei tre fratelli che sono entrati nella Casa per riabbracciarla. Anche Vittorio Menozzi è stato entusiasta della visita a sorpresa della madre che orgogliosa del figlio ha provato a trasferirgli la grinta necessaria a superare il periodo di crisi e tristezza che sta affrontando in questo periodo. Commovente è stato anche il momento dedicato ai ricordi di Gianpiero Mughini che si è lasciato andare alle lacrime quando ha parlato del padre, un uomo molto rigido e severo, spesso assente ma pieno di fascino agli occhi del figlio. Non sono mancati, ovviamente, neppure gli scontri. Sempre al centro dell'attenzione, anche in questa puntata, Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. Infine anche Greta Rossetti, la fidanzata di Mirko Brunetti, ritorna in puntata questa volta con un video messaggio rivolto agli inquilini che non hanno espresso belle parole sul suo conto.