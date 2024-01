"Grande Fratello", le nomination dell'8 gennaio

La 30esima puntata del "Grande Fratello" è stata ricca di emozioni e colpi di scena. Beatrice Luzzi ha fatto il suo ritorno dopo la morte del padre e per gli altri concorrenti non sono mancate le sorprese e neppure gli scontri. Sono otto, invece, gli inquilini in nomination.

Leggi Anche "GF", Massimiliano Varrese riabbraccia il padre Antonio

Il televoto della puntata precedente che coinvolgeva Monia La Ferrera, Federico Massaro, Rosanna Fratello e Beatrice Luzzi è stato annullato dopo l'allontanamento dell'attrice dalla Casa a causa del lutto familiare. Per questo motivo nella puntata dell'8 gennaio vanno in nomination i concorrenti già al televoto nella scorsa puntata. A questi si aggiungono i nuovi nominati: Anita Olivieri, Paolo Masella, Sergio D'Ottavi e Stefano Miele. Il concorrente meno votato dal pubblico sarà definitivamente eliminato nella prossima puntata in onda lunedì 15 gennaio.