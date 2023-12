"Grande Fratello", ecco chi sono i nominati della ventiseiesima puntata

La ventiseiesima puntata del "Grande Fratello", in onda lunedì 11 dicembre in prima serata su Canale 5, ha regalato nuove sorprese, attesi confronti e i consueti verdetti che vedono cinque concorrenti in nomination.

Dopo l'eliminazione di Mirko Brunetti, il ragazzo è tornato protagonista del reality condotto da Alfonso Signorini: in un primo momento è chiamato a commentare l'atteggiamento avuto da Perla Vatiero e Greta Rossetti dopo la sua uscita dalla Casa, mentre successivamente ha un intenso confronto con la sua ex fidanzata storica per fare chiarezza, una volta per tutte, sulle sue intenzioni.

La sorpresa della serata riguarda Beatrice Luzzi, che riabbraccia i due figli prima di scontrarsi con Rosanna Fratello e Sara Ricci. Quest'ultima, nel corso della serata, risulta la meno votata dal pubblico nel televoto che la vedeva misurarsi con Marco Maddaloni, Perla Vatiero e Vittorio Menozzi.

Se i preferiti della Casa sono Massimiliano Varrese, Anita Olivieri e Fiordaliso, l'immunità di Cesara Buonamici ricade su Giuseppe Garibaldi, mentre in nomination con Sara finiscono Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Perla Vatiero e Vittorio Menozzi. Ora spetta al pubblico, attraverso il televoto, decidere chi salvare dall'eliminazione.