"GF", Marco Fortunati eliminato: otto concorrenti in nomination

"Non so cosa ho sbagliato", ha dichiarato il concorrente prima di lasciare per sempre la Casa

Marco Fortunati è l'eliminato della settima puntata del "Grande Fratello". Il concorrente, in nomination con Giselda Torresan, Grecia Colmenares e Valentina Modini, deve abbandonare definitivamente la Casa più spiata d'Italia. "Non so cosa ho sbagliato", commenta Fortunati mentre saluta gli altri inquilini e prima di lasciare per sempre il reality.

Vanno in nomination Alex, Arnold, Beatrice, Giselda, Letizia, Lorenzo, Valentina, Vittorio. Il concorrente meno votato si aggiumgerà alla lista degli inquilini a rischio eliminazione.