"Grande Fratello", cinque concorrenti finiscono in nomination: ecco chi sono

Sono cinque i concorrenti a finire in nomination nella sedicesima puntata del "Grande Fratello" andata in onda giovedì 2 novembre. Nel corso della serata, il primo concorrente a finire in nomination è stato Alex Schwazer, risultato il meno votato al televoto dell'ultima puntata.

Fiordaliso, Anita e Paolo conquistano l'immunità grazie al pubblico, a cui si aggiungono Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares, entrambe salvate dall'opinionista Cesara Buonamici. Al televoto, insieme ad Alex, vanno Giampiero Mughini (per la battutaccia su Angelica), Giuseppe Garibaldi, Giselda Torresan e Angelica Baraldi.