"Grande Fratello", è polemica per la frase di Mughini ad Angelica: "Hai un futuro da zoc..." | Lui si giustifica: "Una battutaccia"

Giampiero Mughini è finito al centro delle polemiche al "Grande Fratello". Il giornalista si è reso protagonista di un episodio spiacevole con Angelica Baraldi, quando ha commentato in maniera dispregiativa il balletto della ragazza. Un secondo episodio, durante la notte di Halloween, l'ha fatta rimanere molto male: "Hai un futuro da zoc...", è stato il commento dell'opinionista. "Mi ha detto parole pesanti. Non penso di essere una poco di buono o una volgare", ammette la ragazza. "Le battutacce sono battutacce, servono a dare sapore al nostro stare insieme. Non ci posso credere che ci sia rimasta male. Io la adoro", replica l'opinionista.

Le parole di Angelica - "Non riesco neanche a rispondere certe volte quando parla Giampiero - ha replicato la ragazza -, ma ci sono rimasta male per quello che ha detto. Di fronte a lui mi trovo in difficoltà perché vedete come parla e come reagisce, io ho cercato anche di smorzare la cosa. Penso alla mia famiglia che ascolta queste parole...". Un episodio che ha scatenato diverse reazioni molto forti anche negli altri concorrenti.

Mughini in nomination - Durante le nomination, diversi inquilini hanno deciso di mandare al televoto proprio Mughini per questo motivo. Alla terza nomination palese ricevuta, da parte di Gill Cooper, Mughini sbotta: "La parola zoc... è un termine buffonesco che utilizzo scherzando con una mia cara amica - ha provato ancora una volta a difendersi il giornalista -, e Angelica è una delle mie più care amiche qui dentro". Tuttavia, sia Alfonso Signorini, sia Cesara Buonamici non concordano: "Non starei qui a guardare il termine buffonesco - è stato il commento della giornalista del TG5 -, sono cose che non fa piacere sentirsi dire, da parte di nessuna donna. Ed è giusto che tu lo riconosca". "Non mi sono mai sentito così offeso nella mia vita - ha replicato ancora Mughini -, in nessun istante si poteva pensare che volessi offendere una persona a me cara. Sono offeso perché mi è stato detto di non sapere utilizzare un termine della lingua italiana. Pensavo che con Angelica le cose fossero già chiarite, perché la ritengo una battutaccia da due soldi che non meritava di essere ulteriormente approfondita".