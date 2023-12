"Grande Fratello", l'emozionante linea della vita di Fiordaliso: dal primo figlio alla morte della madre

Fiordaliso è stata protagonista nella puntata di sabato 9 dicembre del "Grande Fratello". La cantante si è confidata nel programma di Canale 5 parlando della sua storia nel corso della sua "linea della vita". "Fiorda", come la chiamano gli altri coinquilini nella Casa, ha raccontato di quando, giovanissima, è rimasta incinta di Sebastiano, il suo primo figlio.

In seguito a una seconda relazione, quella con Enzo Malepasso, nasce il suo brano cult "Non voglio mica la luna" che la porta al successo internazionale. La fama le dà alla testa e decide di concentrarsi esclusivamente sul lavoro, tralasciando gli affetti e suo figlio. "Penso che mio figlio mi capisca ora. I nostri rapporti sono molto cambiati - ha raccontato la donna -. In passato, eravamo distanti o in lotta. A 20 anni se ne è andato ad abitare a Roma. Non ci capivamo molto. Quindici anni di differenza sono pochi. Forse non gli ho dato il vero affetto che si meritava, forse non ero pronto".

Altro avvenimento che le stravolge la vita è la pandemia, che le porta via l'adorata mamma: "L'ultima volta che ho sentito la sua voce è lei che, al telefono, mi dice: sto morendo".

A far commuovere Fiordaliso, la lettera di Sebastiano: "Io ricordo sempre con amore quella ragazzina ribelle che non aveva capito molto della vita, ma che sapeva cantare, e quella è stata la mia fortuna" chiude Sebastiano, con affettuosa nostalgia". Anche il secondo figlio, Paolo, la incoraggia con un videomessaggio.