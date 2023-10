"GF", Giselda Torresan e la delusione per l'ex fidanzato: "Ho sofferto tanto"

Dopo essere stata salvata al televoto Giselda Torresan si prende un momento tutto suo al "Grande Fratello". Invitata da Alfonso Signorini nella stanza del super led, Giselda torna a parlare delle sue montagne ma anche di una grande delusione d'amore. Quattro anni fa l'operaia è stata lasciata dal suo fidanzato, primo e (per ora) unico amore della sua vita.

"Si capiva che non mi amava, non veniva mai a trovarmi. A Natale e a Capodanno non si vedeva, inventava un sacco di scuse. Io sono stata ingenua, buona e lasciavo passare tutto", racconta la concorrente che poi spiega che la famiglia di lui si vergognava del suo lavoro. "In giro non dicevano che facevo l'operaia, ma l'impiegata. La madre poi - racconta - mi comprava i vestiti perché diceva che mi vestivo male". Una storia che ha mortificato e fatto soffrire tantissimo Giselda che per farsi accettare dal suo compagno ha addirittura perso tantissimi chili. "Ero diventata troppo magra, me lo dicevano tutti", spiega Giselda che poi racconta di essere stata lasciata. Da quel giorno non è più riuscita a innamorarsi.