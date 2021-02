"Grande Fratello Vip", la decisione di Mediaset: "Fuori Alda D'Eusanio, offese inaccettabili"

"Un comportamento - prosegue la nota di Mediaset - grave e imperdonabile soprattutto alla luce del fatto che Alda D'Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire. La signora D'Eusanio si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni".

"Endemol Shine Italy si scusa e si dissocia completamente dalle affermazioni pronunciate dalla signora Alda D'Eusanio nella Casa di Grande Fratello Vip in merito alla vita privata di Laura Pausini - sottolinea in un comunicato ufficiale la casa di produzione -, affermazioni che hanno violato il regolamento del programma e delle quali sarà chiamata a rispondere personalmente. La produzione del programma procederà all'immediata squalifica della concorrente".

La denuncia - Laura Pausini e il compagno Paolo Carta a loro volta annunciano in un comunicato di aver dato mandato all'avvocato PierLuigi De Palma "di agire contro tutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni pronunciate". "Troviamo assurdo che sia consentito dire cose cosi' false e gravi nell'ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva", sottolineano Pausini e Carta in una nota diffusa via social dall'ufficio stampa della cantante. "Nessuno puo' permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all'interno della nostra famiglia - proseguono la cantante e il compagno -. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne".