Matilde Brandi sbotta contro Tommaso Zorzi: "Tu puoi rompere il c***o, io non posso?"

Matilde Brandi perde la pazienza al "Grande Fratello Vip". La conduttrice televisiva prende le difese di Adua Del Vesco e si scaglia contro Tommaso Zorzi. "Non mi piace che tu parli male di Adua. Stai offendendo anche Massimiliano. Tu puoi rompere il c***o e io non posso? Sono venti giorni che rompi il c***o", sbotta la ballerina.

Matilde non riesce a calmarsi e continua: "Hai fatto una battuta infelice, cosa ne sai di cosa hanno passato?". L'influencer replica inviperito: "Ho fatto una battuta, non è colpa mia se non hai il senso dell'ironia". La discussione seppure pareva si fosse placata è ripresa più volte anche durante il collegamento con il conduttore Alfonso Signorini.