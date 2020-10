Massimiliano Morra al “GF Vip”: “La storia con Adua non era vera, ma io non sono gay”

"La storia tra me e Adua non c'è mai stata. E lei sai che non sono omosessuale". Massimiliano Morra torna a parlare della relazione con la collega e attrice e, al "Grande Fratello Vip", fa chiarezza una volta e per tutte sul loro rapporto: "Ci conosciamo da tantissimo tempo e non voglio scendere nei dettagli - Massimiliano si rivolge direttamente ad Adua - sono entrato qua con le migliori intenzioni per fare pace con te".

"La cosa più grave - continua Morra - non è che tu hai toccato me nell'intimità, io penso a tutte quelle persone che invece hanno difficoltà ad ammettere che sono omosessuali". I due discutono animatamente e Adua prova ancora una volta a giustificarsi: "Ho fatto un errore gravissimo, mi sento umiliata ma mi prendo le responsabilità di quello che ho detto".