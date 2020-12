Lo sfogo di Pierpaolo Pretelli contro Elisabetta Gregoraci: "Con me non sei stata chiara"

L'amicizia speciale tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sembra già essere al capolinea. La conduttrice e showgirl è uscita dal reality da qualche giorno e l'ex velino sembra già essersi abituato alla sua assenza. "Sono contenta di vederti così bene, ma mi stupisce", precisa l'ex moglie di Briatore che con Pierpaolo aveva legato particolarmente all'interno della Casa del "Grande Fratello Vip".

Pierpaolo però non ha retto alla provocazione della showgirl e si è subito sfogato. "Con me non sei stata chiara", ha accusato Pretelli, ma Elisabetta ha rivelato dallo studio: "Quando sono andata via mi hai lasciato un biglietto e hai scritto che tutta la Casa ti parlava di me, eppure da quello che vedo non mi sembra". Elisabetta Gregoraci appare molto risentita dall'atteggiamento del suo amico speciale, ma lui ha tenuto a precisare. "Non ci sto che io debba passare per vittima. Devi rispettare il mio stato d'animo", ha concluso l'ex velino.