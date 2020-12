Il chiarimento tra Tommaso Zorzi e la sorella Gaia: "Come hai fatto a non capire?"

"Eravamo lì fino alle 5 di mattina a vedere il tuo mental breakdown e ci chiedevamo ma davvero Tommy non capisce che era una battuta?". Gaia Zorzi chiarisce i suoi tweet durante la ventottesima puntata del "Grande Fratello Vip": la sorella di Tommaso lo ha incontrato per parlargli. Nella scorsa puntata l'influencer aveva manifestato la volontà di abbandonare il gioco dopo aver letto alcune battute di Gaia. "Secondo te io ti voglio punire per la nomination di Stefania? - ha spiegato la ragazza - Capisco che stare nella casa è difficile se c'è una cosa che non sai è che quando parlo con il marito di Stefania è che tifiamo per entrambi. Tommy devi rilassarti non è una nomination che ti rovina il percorso".

Archiviata la questione social, Gaia ha voluto aprire il cuore al fratello Tommaso."Sei una persona, matura, simpatica, sono orgoglioso di te: grazie, so il sostegno che mi stai dando qui fuori, io ti amo non hai capito quanto", risponde l'influencer. La sorella si lascia andare a una confessione: "Entrerei nella casa solo per stare con te, mi manchi da impazzire Tommy".