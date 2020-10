"GF Vip", tutti i nominati della dodicesima puntata

Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci, Maria Teresa Ruta, Francesco Oppini, Guenda Goria e Pierpaolo Pretelli sono i nominati della dodicesima puntata del "Grande Fratello Vip". I concorrenti non lo sanno: lunedì non uscirà il meno votato, ma diventerà solo il primo in nomination.

Nel gruppo degli immuni di questa puntata ci sono invece: Rosalinda Cannavò (in arte Adua Del Vesco), Tommaso Zorzi e Patrizia De Blanck. Questi hanno goduto del voto segreto in confessionale, mentre tutti gli altri hanno votato con quello palese, davanti a tutti gli altri concorrenti del reality.