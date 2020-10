"GF Vip", Stefania Orlando incontra il marito Simone Gianlorenzi 

Stafania Orlando rivede il marito Simone Gianlorenzi. La conduttrice televisiva in nomination, durante questa settimana, ha mostrato le sue debolezze e al "GF Vip" ha affrontato un tema molto delicato: la scelta di non essere diventata madre. "Mi dispiace solo per mio marito", ha dichiarato più volte Stefania confidando all'interno della Casa i suoi dubbi.

Ma Simone ha dimostrato subito la sua vicinanza alla moglie pubblicando un tweet che la produzione ha deciso di far leggere a Stefania, durante il serale. "Ho deciso che non avrei avuto figli molto tempo prima di conoscerti dedicando completamente la mia vita alla musica. Saremmo stati ottimi genitori - ha scritto il musicista - magari lo saremo nella prossima vita, in questa vita siamo comunque una splendida famiglia. Love you".

Infine la coppia è riuscita anche a parlarsi e a guardarsi negli occhi seppur separata da un vetro. "La gente ti apprezzerà per quello che stai facendo vedere di te - Simone ha rassicurato la moglie - a casa stiamo tutti bene e ci auguriamo che tu possa restare qui dentro il più possibile", ha concluso il marito di Orlando.