"GF Vip", Rosalinda Cannavò incontra il fidanzato Giulio: "Fuori da qui capiremo tante cose" 

È un periodo di forti dubbi per Rosalinda Cannavò. Insieme a Giulio Condorelli da circa 9 anni, l'attrice da settembre nella Casa del "Grande Fratello Vip" ha finalmente la possibilità di incontrarlo per parlare del loro futuro. "Sono stato riservato, ma solo per proteggere e tutelare quello che abbiamo creato". Queste le parole di Giulio che ha subito aggiunto: "Non sono riuscito a fartelo capire e quindi sono qui".

Condorelli ricorda l'equilibrio che i due avevano raggiunto prima che Rosalinda entrasse nella Casa e quanto la lontananza in questi mesi abbia "stravolto le certezze". "Evidentemente le nostre basi non erano così solide anche dopo nove anni", ha considerato Giulio che però poi ha offerto a Rosalinda in segno di amore e stabilità le chiavi di casa sua.

"Sicuramente fuori capiremo entrambi tante cose”, ha replicato l'attrice che, nonostante le belle parole del compagno, è apparsa molto fredda e confusa nei suoi riguardi.