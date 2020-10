"GF VIP Party", Antonio Zequila su Massimiliano Morra: "Bravo come attore, un po' meno come essere umano"

"Massimiliano come attore va bene, come essere umano un po’ meno. Non si è ancora capito, è come un personaggio pirandelliano, in cerca d’autore. Né carne, né pesce". Al "GF Vip Party", Antonio Zequila definisce senza mezzi termini Massimiliano Morra, concorrente della quinta edizione del "GF Vip".



Sul particolare rapporto tra l'attore e la collega Adua Del Vesco, Zequila crede che i due "stiano ancora nascondendo qualcosa". Ma "er mutanda", protagonista della scorsa edizione del reality, ha una parolina proprio per tutti, o quasi. Molto amico della contessa De Blanck, di lei dice: "È un po’ il collante dell’edizione, sta con tutti, ma con nessuno, ha una sua età e nessuno la nomina".

Infine lancia il suo pronostico sul vincitore: "Sarà Enock: è un bravo ragazzone".