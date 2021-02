"GF Vip", Giulia Salemi parla della sorella adottiva 

"Non mi sembra vero". Così Giulia Salemi reagisce alla lettera scritta da Nausika, la sorella adottiva che non vede da 15 anni. Al "Grande Fratello Vip", Alfonso Signorini legge un estratto della lettera scritta dalla giovane dedicata all'influencer e pubblicata su un settimanale di gossip.

Quando Giulia era solo una bambina, i genitori hanno accolto in famiglia una neonata abbandonata. Nausika ha vissuto con lei fino all'età di 8 anni poi la madre biologica l'ha rivoluta con sè. "Quando sua madre se l’è ripresa, ha promesso a mia madre che ce l’avrebbe fatta vedere - ha raccontato Giulia - poi hanno discusso e ho avuto paura di cercarla fisicamente. L’ho cercata su Facebook, ma lei mi ha bloccata e ha cambiato nome", ha rivelato l'influencer.

Alfonso Signorini ha quindi lanciato un appello per Nausika e l'ha invitata a farsi viva per mettersi in contatto con Giulia. "Alfonso grazie, mi hai reso tanto felice, non mi sembra vero", ha concluso in lacrime Salemi.