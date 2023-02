"GF Vip", Sarah Altobello è l'eliminata ma ha il biglietto di ritorno: 4 in nomination

È Sarah Altobello la concorrente eliminata nella 35esima puntata del "Grande Fratello Vip" ma non abbandonerà la Casa: a lei, infatti, è capitato uno dei celebri "biglietti di ritorno". L'opinionista e showgirl era stata sconfitta al televoto che la vedeva sfidare Daniele Dal Moro, Nikita Pelizon, Nicole Murgia, Andrea Maestrelli e Antonino Spinalbese, il quale ha ricevuto solo lo 0,1% in più di Sarah. Una volta arrivata in studio però la sorpresa: Altobello può rientrare e lasciarsi andare a tutta la sua esuberanza.

Giovedì 23 febbraio, però, ci sarà un'altra eliminazione. Alle nomination Davide Donadei, Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli sono stati votati come immuni della Casa. Sonia Bruganelli decide di salvare Edoardo Donnamaria, mentre Orietta Berti sceglie Luca Onestini. La sessione di nomination palesi e segrete manda al televoto i quattro più votati: Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Antonino Spinalbese e Micol Incorvaia.