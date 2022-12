Il toccante racconto Luca Salatino: "Mio padre non mi ha mai detto: ti voglio bene" | Poi lo incontra

Non sono stati giorni facili per Luca Salatino nella Casa del "Grande Fratello Vip". L'ex tronista di "Uomini e Donne", ha infatti vissuto momenti di sconforto parlando del rapporto non facile avuto con il padre. Nel corso della puntata di lunedì 19 dicembre, Alfonso Signorini ha voluto approfondire il discorso con lui. Visibilmente commosso, Luca ha spiegato di aver impiegato del tempo a capire i modi burberi del padre: "Non è stato facile - ha detto - mio padre non mi ha detto spesso: ti voglio bene".

Dopo aver ripercorso la sua storia, Salatino ha modo di incontrare in giardino il padre. L'uomo, anche lui in lacrime, si scioglie davanti al figlio, dicendogli che forse avrebbe dovuto abbracciarlo di più e dimostrargli il suo affetto: "Ti ho voluto bene, ti voglio bene e ti vorrò bene. Perché sei il sangue mio".