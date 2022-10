06 ottobre 2022 09:48

"Grande Fratello Vip", i vipponi si scatenano nelle danze

Mercoledì sera di musica nella casa del "Grande Fratello Vip". Con i calici in mano e le hit del momento i vipponi si sono lasciati andare alle danze. E in giardino, è nata una nuova stella del ballo: il coreografo Antonino Spinalbese. E' stato lui a inaugurare la pista da ballo e mettendo in fila i suoi compagni per insegnare loro una coreografia inventata al momento. Antonino è un coreografo molto attento ai passi e si è prodigato affinché i suoi compagni li eseguissero al meglio ma senza troppo successo. Subito dopo a prendere la scena sono state le donne della Casa che salendo sulle scalinate si sono scatenate in un frizzante stacchetto.