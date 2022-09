21 settembre 2022 12:27

GfVip, le prime docce scaldano la Casa

I Vipponi si stanno ambientando nella Casa del Grande Fratello Vip. In attesa dei nuovi inquilini, le ragazze si sono concesse le prime docce calde in costume. A rompere il ghiaccio e mostrare le curve in bikini sono state Ginevra Lamborghini, Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi. Costume nero intero invece per Cristina Quaranta, mentre Elenoire Ferruzzi ha scelto la vasca e, da vera diva, si è buttata in un bagno di schiiuma e bolle.