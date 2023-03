Alberto De Pisis contro Oriana Marzoli: "Uso sempre le buone maniere, ma tu... "

Dichiarano di volersi molto bene, ma hanno animato una parte della 41esima puntata del "GF Vip" con un duro confronto. Sono Alberto De Pisis e Oriana Marzoli che tornano a litigare in puntata dopo averlo fatto già durante i giorni scorsi. Se da un lato Oriana accusa Alberto di risponderle in malo modo, il vippone rivendica le sue buone maniere in Casa nei confronti di tutti, in una edizione del reality dove spesso la buona educazione da parte dei concorrenti è venuta a mancare.

"Risponde tante volte molto male. Ci tenevo a dirti che non ce la faccio più con queste risposte. Per questo motivo ho pensato che forse dovrebbe uscire perché è stanco", insiste Oriana. Ma Alberto non è d'accordo. Il vippone accusa la concorrente di aver origliato un suo confessionale, da qui l'origine del battibecco giorni fa. "Anche le tue risposte sono spesso fuori luogo. Rispetto a tanti altri, uso le buone maniere in questa Casa. Ho momenti di crisi e stress e lei mi bussa al confessionale mentre sono dentro", dichiara Alberto.

Nonostante Alfonso Signorini non si sia schierato dalla parte di nessuno dei due, il conduttore ha voluto però elogiare gli atteggiamenti sempre molto educati di Alberto che si è spesso distinto dagli altri concorrenti proprio per la sua eleganza. Educazione che viene sicuramente riconosciuta da Oriana che però considera: "Che tu sia educato non c'è dubbio, ma anche tu rispondi male ai tuoi amici", conclude.