L'annuncio di Katia Ricciarelli: "Quando esco dal Grande Fratello forse mi sposo"

"Quando esco dal Grande Fratello Vip forse mi sposo". A rivelarlo è Katia Ricciarelli: la cantante lirica, nel corso della puntata di lunedì 13 dicembre ha confermato quanto aveva detto in settimana a Carmen e Soleil riguardo la possibilità di convolare a nozze al termine della sua esperienza nella Casa. "So che fuori da qui c'è una persona, con lui non c'è passione ma qualcosa di più alto".

Interrogata da Signorini, Katia ha rivelato anche qualche indizio sul misterioso compagno: "È alto un metro e ottanta ed è pugliese - ha spiegato - mi ha detto cose bellissime, che voleva perdersi nei miei occhi e passare molto tempo con me. A questo punto, visto che la solitudine si fa sentire, credo sia la giusta conclusione per la mia vita".