"GF Vip", il difficile passato di Lulù Selassié: "Io vittima di revenge porn"

Era giovanissima Lulù Selassié quando è stata vittima di revenge porn. La principessa aveva solo 15 anni quando è stata ricattata da una persona a lei vicina in quel priodo della sua vita. "Adesso da un po' di anni ho capito che non è stata colpa mia", rivela al "GF Vip" Lulù che da adolescente si è torturata con i sensi di colpa: "Pensavo di aver sbagliato io. Era questa persona ad avermi fatto male", racconta in lacrime.

La concorrente del "GF Vip" aveva già parlato di questa brutta pagina della sua vita ed è questo il motivo per cui oggi sente di non potersi fidare al cento per cento degli uomini. Lulù però sottolinea l'importanza di aver avuto al suo fianco le due sorelle, Jessica e Clarissa, fondamentali per superare quella brutta esperienza. "Le mie sorelle sono le mie migliori amiche, loro mi hanno aiutato tantissimo", conclude.