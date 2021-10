29 ottobre 2021 09:51

Zucche e fantasmi: la Casa si prepara ad Halloween

Manca pochissimo ad Halloween e anche al "Grande Fratello Vip" fervono i preparativi per la notte più spaventosa dell'anno. Armati di coltelli e fantasia, i Vipponi intagliano le zucche con facce buffe o mostruose. Anche la cucina si è rifatta il look per l'occasione. Tra pensili e fornelli sono comparsi un maniero infestato, scheletri e qualche pipistrello. La Casa è decorata a tema, ora mancano soli i concorrenti: quali costumi sceglieranno per terrorizzare Alfonso?