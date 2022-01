03 gennaio 2022 11:24

I Vipponi scendono in pista: che balli scatenati!

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" il 2022 è iniziato a ritmo di danza. Per la prova settimanale i Vipponi dovranno infatti dare prova di agilità è coordinazione, cimentandosi in prese, piroette e salti aggraziati. Per fortuna in casa hanno Carmen Russo, una coreografa e ballerina di primo livello che saprà metterli in riga.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié intensificano la loro affinità di coppia con balli sensuali e casqué mozzafiato, mentre Valeria Marini si avvinghia fiduciosa tra le braccia di Giacomo Urtis...